الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أمين عن ارتفاع أسعار السجائر: "التجار بتلعب على نفسية الخرمان"

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن ما يحدث في سوق السجائر في مصر فوضى بصورة كبيرة، معبراً: "التدخين مضر بالصحة والجميع يعلم ذلك، ولكن في النهاية السجائر سلعة ويجب أن يكون هناك ضبط في أسواقها".

استغلال التجار للأزمات

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه الآن يستغل بعض التجار هذه الأزمة ويقوموا بعمل مزاد على عبوة السجائر، قائلاً: "المزاد بمثابة تأثير مباشر على نفسية الخرمان وأصبح الآن هناك استغلال بين المستهلكين لهذه السلعة".

وأضاف في حديثه، أن بيع عبوة السجائر غير خاضع للتسعير أو الرقابة على الإطلاق بل يرجع تحديد سعر بيع العبوة للتاجر، وهذا التاجر يحدد قيمة العبوة من خلال هيبة ومكانة العميل، أي أنه كلما ارتفع المستوى الاجتماعي والمادي للمستهلك كلما قام التاجر برفع سعر العبوة ومضاعفة قيمتها.

خل الطلب والعرض 

وأشار إلى أن هذه الأزمة تتكرر في هذا التوقيت من كل عام، حيث كانوا يقوموا التجار بتخزين السجائر لإحداث فجوة بين العرض والطلب، وعند حدوث هذا الخلل يتم رفع سعر العبوة.

تامر أمين اخر النهار ارتفاع سعر السجائر النهار التدخين

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