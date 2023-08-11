أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11-8-2023

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة عند التراجع السعري الذي سجله منذ بداية الشهر الجاري، فيما اتجه مصنع الجارحي إلى خفض سعر طن الحديد بنحو 450 جنيهًا لأول مرة منذ ما يقرب من عام، مع تراجع أسعار المواد الخام المستخدمة في السوق المحلي، ومع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء محليًا وعالميًا .

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 11-8-2023.

سعر الحديد اليوم

سعر حديد التسليح بين 30 – 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

حديد عز: 32135 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر طن الحديد من مصنع المصريين: 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

طن الحديد من مصنع السويس: 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب: 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

حديد المراكبي للصلب: 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

تراجع سعر حديد الجارحي إلى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع بعد اتجاه المصنع إلى خفض سعره بنجو 450 جنيهًا لأول مرة منذ ما يقرب من عام.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت السويس: 1,780 جنيه.

أسمنت النهضة: 1,800 جنيه.

أسمنت وادي النيل: 1,680 جنيه.

أسمنت المخصوص: 1,700 جنيه.

أسمنت العسكري: 1,700 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5: 1,690 جنيه.

أسمنت حلوان: 1,710 جنيه.

أسمنت السويدي: 1,800 جنيه.

جنوب الوادي: 1,710 جنيه.

أسمنت السهم: 1,680 جنيه.

أسمنت أسيوط: 1,710 جنيه.

العسكري بني سويف: 1,700 جنيه.

أسمنت السد العالي: 1,750 جنيه.

أسمنت قنا: 1,820 جنيه.

أسمنت البرج: 1,790 جنيه.

أسمنت الصعيد: 1,780 جنيه.

أسمنت المهندس: 1,780 جنيه.

أسمنت التعمير: 1,740 جنيه.

أسمنت المنيا: 1,730 جنيه.

أسمنت الممتاز: 1,720 جنيه.

أسمنت تايتان: 1,730 جنيه.

أسمنت المصريين: 1,750 جنيه.

أسمنت العامرية عادة: 1,790 جنيه.

أسمنت الماكس: 1,915 جنيه.

أسمنت أسوان: 1,770 جنيه.

أسمنت المصري: 1,770 جنيه.