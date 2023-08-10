الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو والجنيه الإسترلينى اليوم الخميس 10-8-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري عند نفس الحدود السعرية التي سجلتها مع استمرار ثبات سعر الجنيه المصري مقابل العملات رغم اتجاه البنك المركزي الخميس الماضي إلى رفع سعر الفائدة بنحو 1% .

 

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

وتعرض الدستور سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم الخميس 10-8-2023. 

 

سعر اليورو اليوم 

  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.68 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك مصر : 33.68 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك القاهرة : 33.73 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك الإسكندرية : 33.79 جنيه للشراء، و 34.00 للبيع.

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  • البنك التجاري الدولي : 33.79 جنيه للشراء، و34.01 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري:  33.79 جنيه للشراء، و 33.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 33.78 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.
  • بنك بلوم: 33.73 جنيه للشراء، و 34.08للبيع.
  • بنك البركة : 33.86 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني 

  • سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: 39.09 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.
  • سعر الجنيه الاسترليني بنك مصر: 39.09 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 39.21 جنيه للشراء، و 39.56 للبيع
  • بنك بلوم: 39.17 جنيه للشراء، و 39.58 للبيع .
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