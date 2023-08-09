"الشرقية للدخان" تؤكد ثبات أسعار سجائر كليوباترا.. وتوجه رسالة للمستهلكين

قالت الشركة الشرقية للدخان إيسترن، إن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، مؤكدة أن أسعار جميع منتجاتها 24 جنيهًا للعلبة "20 سيجارة" ومنها "كليوباترا" الأكثر طلبًا بالأسواق.

ثبات أسعار سجائر كليوباترا

وأهابت الشركة في بيان لها، بالتجار والعاملين في سوق السجائر، الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم التلاعب بها، لأن ذلك يضع مسئول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي.

وناشدت الشركة جموع المستهلكين استخدام خاصية الـQR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء، حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

ووجهت الشركة الشكر للتجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية.

وأهابت الشركة بالجميع الحذو مثلهم، مؤكدة مواصلة التكاتف مع الأجهزة المعنية للتصدي للتجار غير ملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

وفي تصريحات سابقة، نفي هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، تحرك أسعار السجائر.

وأكد "أمان" أن الأسعار لم تتغير منذ مارس 2023، مشيرًا إلى توافر المنتجات بالأسواق وفقًا للاحتياجات الطبيعية للسوق، وأوضح أن هناك أفكارًا جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار غير الملتزمين.

وأظهرت القوائم المالية للشركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 24.5 على أساس سنوي.