الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| أسعار صرف الدولار.. ومتوسط تأخيرات القطارات

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم 

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، فيما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو"، وتراجع الجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات اليوم الخميس.. للمزيد اضغط هنا.

استرداد قطعة أرض ورصد مخالفات وإزالة إشغالات في حملات بالعبور

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب قطعة أرض رقم 8 بلوك " ٢٨٠٣٢ " بالحي الثالث لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية ولمخالفة شروط التراخيص، حيث تم تنفيذ القرار في حملة بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.. للمزيد اضغط هنا.

ارتفاع أسعار الغاز لـ2.963 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، ارتفاعًا جديدًا لتسجل لـ2.963 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، خلال تعاملات اليوم الخميس، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق 2.971 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.. للمزيد اضغط هنا.

متوسط التأخيرات اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.. للمزيد اضغط هنا.

مع بداية الأوكازيون.. 5 عوامل يجب الاهتمام بها عند شراء الأحذية الجديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الأوكازيون الصيفي ومشاركة 600 محل ملابس وأحذية فيه، لذا تقدم "الدستور" في التقرير التالي، أبرز النصائح والمعلومات عن العوامل الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء الأحذية الجديدة.. للمزيد اضغط هنا.

أخبار الظهيرة الدستور البنوك اليوم الخميس استقرارها مقابل الجنيه المصري رصد مخالفات مدينة العبور قطارات السكة الحديد

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