مع بداية الأوكازيون.. 5 عوامل يجب الاهتمام بها عند شراء الأحذية الجديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الاوكازيون الصيفي ومشاركة 600 محل ملابس وأحذية فيه، لذا تقدم "الدستور" في التقرير التالي، أبرز النصائح والمعلومات عن العوامل الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء الأحذية الجديدة.

ففي عالم الأحذية الواسع ، توجد خيارات لا تعد ولا تحصى للاختيار من بينها ، حيث يصبح فن اختيار الحذاء المثالي الذي يعزز خزانة ملابسك ويلبي احتياجاتك العملية أمرًا بالغ الأهمية، و لا يكمل زوج الأحذية المختار جيدًا مظهرك فحسب ، بل يرفع من ثقتك بنفسك أيضا.

- أمور يجب مراعاتها عند شراء الأحذية الجديدة

وبحسب موقع "Hindustan times"، فقد أوضح جيفاني ماركو خبير الموضة، 5 عوامل أساسية يجب مراعاتها عند شراء الأحذية الجديدة.

1- إعطاء الأولوية للراحة

اجعلي الراحة أولوية قصوى لقدميك، ابحثي عن أحذية مصنوعة من مواد ناعمة أو ذات حشوة مبطنة ، خاصة عند منطقة الكعب، تمنع الأحذية المريحة الانزعاج والبثور وآلام القدم ، مما يتيح لكي ارتدائها لفترات طويلة دون مشاكل، وأيضا إن معرفة حجم قدميك بدقة أمر بالغ الأهمية لاختيار أحذية ملاءمة مريحة، و نصيحة أخرى هي اختيار الأحذية ذات الكعب المنتصف، حيث ينخفض ​​الكعب قليلاً إلى الداخل من الجزء الخلفي من الحذاء ويمكن أن تكون الأحذية ذات الكعب العريض مفيدة أيضًا إذا كنتي تتحركين بشكل كبير.

2- اختيار الحذاء حسب نمط الحياة

يلعب نمط حياتك دورًا محوريًا في تحديد نوع الأحذية التي تحتاجيها، إذا كنتي تقفين على قدميك بشكل متكرر ، فإن الأحذية الداعمة والمتينة ضرورية، و إذا كنت تذهبين إلى الصالات الرياضية فإن اختيار أحذية الجري هي أنسب اختيار، فالحذاء ليس مجرد تصميم ، ولكنه جزء من لغة جسدك ".

3- اختيار الأحذية عالية الجودة

الأحذية عالية الجودة تحمل أصحابها تكلفة أعلى ، لكنها تثبت أنه استثمار مفيد، فالأحذية المصنوعة جيدًا والمصنوعة من مواد فائقة المتانة توفر دعما وراحة أفضل وتعيش أطول.

4 أنماط متعددة الاستخدامات لخزانة الملابس

من خلال دمج أحذيتك الجديدة مع خزانة ملابسك الحالية، يجعل ذلك شكلك ومظهرك في الملابس متنوعة، اختاري الأحذية التي يمكن تصميمها بثلاثة ألوان على الأقل ، مما يتيح لكي استكمال مجموعة متنوعة من الملابس وحاولى توفير الألوان المحايدة مثل الأسود أو البني أو "الاوف وايت"، تلك الألوان تناسب الكثير من الملابس وتعطي أكبر قدر من المرونة ، حيث تنتقل بسلاسة من النهار إلى الليل وسواء كان الزي رسمي أو غير رسمي، تعتبر الأنماط الخالدة مثل الصنادل العالية أو أحذية الباليه أو "الكوتشي" الابيض اختيارات ممتازة للمناسبات المختلفة، يمكن أن يضيف الاستثمار في القطع الخالدة التي تتضمن أنماط التطريز التقليدية أيضًا لمسة ملكية لملابسك.

5- تعكس مظهرك الشخصي

في حين أن الاتجاهات قد تأتي وتذهب ، فإن الحفاظ على مظهرك الشخصي أمر ضروري، يجب أن يعكس حذائك شخصيتك الفردية وأن يكمل جمالك العام، ضعي في اعتبارك لوحة الألوان والأنماط والأجواء المفضلة لديكي، التي ترغبين فيها، سواء كنتي تحبي المطبوعات الجريئة والألوان النابضة بالحياة أو تميلي نحو الحد الأدنى من الأناقة ، اختاري حذاءً يتماشى مع مظهرك الشخصي لإظهار الثقة والراحة في اختيارات الموضة الخاصة بك.