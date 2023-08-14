الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

ارشيفية
ارشيفية

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا  مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد 13-8-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي

يستعرض "الدستور" آخر تحديث يومي لسعر اليورو الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 استقرار خلال التعاملات المسائية مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع. 
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