الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

45 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 بـ2220 جنيهًا

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات انخفاضًا ملحوظًا تأثرًا بالبورصات العالمية.

ويقدم "الدستور" نشرة بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت تراجعًا بعد موجة مع الارتفاعات مع نهاية الأسبوع الماضي، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، لتقترب من مستوى 1900 دولار بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد توضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي، كما تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس  الفيدرالي الأمريكي في يوليو هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أسعار الذهب تراجعت بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومع ختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل عيار 21 مستوى 2220 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، لتسجل مستوى 1902 دولار.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2537 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1903 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 125 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2390 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1913 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1910 دولارات.

وأضاف أن الأسواق المحلية تشهد تحركات في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، وسط تزايد التوقعات بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة.

ارتفاعات ارتفاع اسعار اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الأسبوع الماض

الأكثر قراءة

الزمالك ينسحب من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

سها جندى: حريصون على جذب استثمارات المصريين بالخارج

"بتعذبهم بالحرق لعدم قدرتها على الإنجاب".. سيدة تنتقم من أبناء زوجها بالمرج

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو (صور)

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية