الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز يقدم بلاغًا على الهواء ضد مافيا احتكار السجائر فى "كلوت بك"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بلاغا على الهواء، ضد مافيا احتكار السجائر.

وطالب الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، الجهات الأمنية بالتحقق في رسالة وردته عن وجود مافيا لاحتكار السجائر، في منطقة كلوت بك، والمحتكرين على رأسهم شخصان يدعيان “مشمش” و"الحوت"، يتحديان الدولة.

وأوضح أن هذه المافيا يقف خلفها أعداء الوطن لتعكير مزاج المصريين وتصدير الإحباط واليأس في نفوسهم.

وقال الباز: "هذه رسالة للأجهزة الأمنية بلاغ للجهات الأمنية للتحقق من حقيقة الأمر، هذا بلاغ رسمي ضد مافيا احتكار السجائر".

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