الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز يكشف تفاصيل خناقة إعلاميى الإخوان فى رئاسة الرابطة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن تفاصيل تشاجر إعلاميي الإخوان على رئاسة رابطة إعلاميي الإخوان التي سموها رابطة إعلام المصريين.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن حمزة زوبع ادعى أنه من أنشأ الرابطة، بينما قال شمس الدين علوي إنها فكرته، وحمزة زوبع سطا عليها.

ولفت الباز إلى أن شمس الدين علوي، خاض انتخابات رابطة إعلاميي الإخوان، أمام أحمد عبدالعزيز، الذي كان مستشار محمد مرسي لشئون الإعلام، وكان يريد السيطرة على ماسبيرو، وهو شخص لا يوجد من هو أكثر منه بذاءة.

وأردف: “شمس نشر فيديو يشكو من هجوم كتائب الإخوان ضده وتصوير المعركة الانتخابية على أنها ضد الإسلام، وقال الإخوان يكفرون من يقف ضدهم، ورفعوا شعار اللهم انصر أحمد عبدالعزيز وانصر الإسلام، يحسسك إنه انتصر على الكافر الزنديق، هو مترشح ضد واحد من كفار قريش؟ ده رئيس رابطة إعلاميين مش رئيس دولة".

الباز محمد الباز الإخوان إعلاميي الإخوان

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