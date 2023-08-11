الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه على قناعة تامة أن الإخوان انتهوا بالنسبة للشعب المصري كبديل للسلطة، بعدما كشفت عوراتهم وبانت سوءاتهم وعثراتهم، خلال العشر سنوات الماضية، وفجروا في خصومتهم مع المصريين.

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن جموع المصريين لا يرون في الإخوان بديلا، ولو فكر أحد أن الإخوان ينفعوا للسلطة نبقى محتاجين علاج.

وأوضح أنه رغم أن المصريين لا يفكرون في الإخوان، إلا أن الجماعة الإرهابية لا تنفك تبحث عن حصان طروادة تعود به ومن خلاله إلى المشهد، فيساندون بعض الأشخاص في الحركة المدنية ويقومون بمغازلات، إضافة إلى أنهم يخربون في البلد، مردفا: "مقتنع إن كل حاجة سيئة تحدث في البلد وراءها الإخوان، ولازم تاخد حرصك وحذرك".

ولفت إلى أن من يحاولون تصدر الصورة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أحدهم مدعوم من الإخوان، وعندما اجتمع مع الحركة المدنية قال لهم ليس لديه مانع من عودة الإخوان جمعية خيرية، وحديثه هذا يدلل أنه بلا أي وعي، أو معرفة بالبلد لأن الإخوان بدأت جمعية خيرية، لذا المعركة الأساسية أمامنا معركة الوعي، الإخوان يساندون مرشحين لأنه يخططون للعودة مرة أخرى، حتى لو بعد سنوات.