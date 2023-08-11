الباز: بيع السجائر بأزيد من التسعيرة يضر بأمن البلد

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما يحدث من بيع للسجائر بأزيد من تسعيرتها فيه إضرار بأمن البلد.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه الزيادة في الأسعار غير طبيعية وغير مبررة، وهدفها هز استقرار وضع موجود، لافتًا إلى أن الشركة الشرقية للدخان زادت من حجم المعروض ونصحت الناس، بالعودة لسلوكها الطبيعي وعدم تخزين السجائر وخلق طلب غير حقيقي.

ولفت الباز إلى أن هناك حديثًا عن زيادة خرافية في أسعار الكتب الخارجية للمدارس، والترويج إلى أن كتاب الصف الثالث الثانوي العام وصل إلى 900 جنيه، وألف جنيه بينما في السوق أقصى سعر وصل له 300 جنيه، مردفًا: "فجأة شُنت حملة على السوشيال ميديا إن سعر الكتب 600 جنيه، ووصل لألف، ومن يكتب هذا الكلام بالتأكيد ليس مواطنًا عاديًا سأل على سعر الكتاب".

وأردف: "ما يحدث ليس تجارًا يلعبون، وإنما ناس بيلعبوا، لهز استقرار البلد، واللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى".