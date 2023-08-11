لا يفوتك هذا المساء| ضبط متهمين بغسل 50 مليون جنيه.. وإضراب جديد للأطباء في مستشفيات إنجلترا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

9 سنوات «تمكين».. ماذا قدمت الدولة المصرية للشباب؟

يحتفل العالم فى الثانى عشر من أغسطس سنويًا بـ«اليوم العالمى للشباب»، ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن الاحتفال بهذا اليوم يهدف لتذكير العالم بدور الشباب، والتزامات الدول تجاههم، باعتبارهم عماد الأمم وأساس مشروعاتها الثقافية والاجتماعية.

ويعد «اليوم العالمى للشباب» بمثابة احتفاء سنوى بدور الشابات والشبان، باعتبارهم شركاء أساسيين فى التغيير، وفرصة لإذكاء الوعى بالتحديات والمشاكل التى تواجه هذه الفئة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4473295

ردًا على المشككين.. الباز: «مشروع الصوب الزراعية حافظ على أمننا الغذائي»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان منذ عزل محمد مرسي، دأبوا على اتباع طريقة ممنهجة لإنهاك الدولة، من خلال نشر الشائعات وتصدير الازمات.

وأضاف خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الجماعة تستهدف من خلال طريقتها الممنهجة في نشر الشائعات تركيع الدولة المصرية، فعلى سبيل المثال ستجد الجماعة أطلقت في فترات سابقة دعوات مثل "عطل عربيتك"، لتصدير أزمة زحام على الطريق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4473323

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

بعد أكثر من عقد على الاكتشافات فى شرق المتوسط، هناك من رأى أن «دبلوماسية الغاز» يمكن أن تعيد تشكيل العلاقات بشكل كبير بين دول الحوض، خاصة بعدما ساهم إنشاء منتدى غاز المتوسط بشكل فعال فى هذا الاتجاه.

ورغم ذلك، فإن الأشهر الأخيرة، وبعد التقارب بين تركيا ودول المنطقة، بما فيها إسرائيل، ازدادت التساؤلات حول خريطة التحالفات الجديدة فى شرق المتوسط، والإشكالية حول قدرة إسرائيل على.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4473305

أرض الأنغام.. من «الكلاسيكى» إلى «الشعبى».. حفلات العلمين الجديدة من كل شكل ولون

أجواء مبهرة عاشها رواد مهرجان العلمين الجديدة، على مدار اليومين الماضيين، مع مجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية التى تناسب كل الأذواق، بداية من حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، مرورًا بحفل نجمى الطرب بهاء سلطان وكارول سماحة.

وتعبيرًا عن التنوع الكبير فى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4473315

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

مرت 7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصبه كمدير للكرة للنادي الأهلي، في قرار مفاجئ من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأعلن نادي الأهلي، يوم الجمعة الماضي، عن توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط، وذلك بعد سنوات طويلة في منصبه. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4473127

ضبط متهمين بغسيل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال.

وتبين من التحريات أن المتهمين قاما بغسيل حصيلة نشاطهما الإجرامى عن طريق.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4473265

يستمر لـ 4 أيام.. إضراب جديد للأطباء في مستشفيات إنجلترا

بدأ آلاف الأطباء في المستشفيات البريطانية اليوم الجمعة، إضرابا لمدة 4 أيام، للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا في البلاد، في تحرك اجتماعي آخر داخل نظام الخدمة الصحية الوطنية (ان اتش اس) الذي يشهد أزمة.

وكثف "الأطباء المبتدئون" من تحركهم منذ أشهر، مما أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد الطبية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4473322