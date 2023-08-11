يستمر لـ4 أيام.. إضراب جديد للأطباء فى مستشفيات إنجلترا

بدأ آلاف الأطباء في المستشفيات البريطانية اليوم الجمعة، إضرابًا لمدة 4 أيام، للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا في البلاد، في تحرك اجتماعي آخر داخل نظام الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس) الذي يشهد أزمة.

وكثف "الأطباء المبتدئون" من تحركهم منذ أشهر، مما أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد الطبية.

وكان آخر إضراب لهم في منتصف يوليو الماضي.

وخسر هؤلاء الأطباء 26% من رواتبهم منذ عام 2008، عندما فُرض الاقتصاد في النفقات في إطار سياسات التقشف، كما ذكرت نقابة الأطباء البريطانية التي تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 35%.

وتعارض حكومة المحافظين ذلك متمسكة باقتراحها "النهائي" الذي قدمته منتصف الشهر الماضي بزيادة قدرها 6%، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 1250 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 1586 دولارًا).

بينما يؤثر التضخم على القوة الشرائية في المملكة المتحدة، انضم الممرضون والأطباء والمسعفون إلى الإضرابات.

وقال روبرت لورنسون، عضو نقابة الأطباء البريطانية، لـ "فرانس برس"، إن العديد من الزملاء يغادرون إلى بلدان أخرى أو يختارون وظائف أخرى لأن الراتب منخفض جدًا لممارسة الطب.

وأضاف: "إذا نجحنا في دفع رواتب أفضل للأطباء وتمكنا من جعل نظام الخدمة الصحية الوطنية مكانًا أفضل للعمل، ستتحسن العديد من شروطنا، لأنه سيكون لدينا ثغرات أقل لملئها في جدول العمل".

وقالت سومي مانيراجان، الطبيبة المشاركة في الإضراب: "نذهب إلى العمل وأحيانًا لا نعرف ما إذا كان سيكون هناك فريق عمل كامل معنا أم سيكون هناك نقص.. ببساطة لم تعد هذه الاوضاع قابلة للاستمرار".

وفقًا لأرقام إن إتش إس تم تأجيل 835 ألف موعد طبي بسبب الإضرابات المختلفة منذ نهاية 2022.

مع الإضراب الحالي يتوقع أن يتجاوز العدد مليون موعد.

وينتظر 7.6 مليون شخص أدوارهم لتلقي العلاج في إنجلترا، وهو رقم قياسي رغم وعود حكومة ريشي سوناك بتحسين الوضع.

واعتبر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي، أن الإضراب "يؤدي فقط إلى إلاضرار بالمرضى" و"يزيد الضغوط" على الموظفين غير المضربين.

من جانبه صرح جوليان هارتلي المسئول في "إن إتش إس" لبي بي سي "حتى الآن نقدر كلفة الإضرابات بمليار جنيه" (1,15 مليار يورو)، موضحًا أن المؤسسة ستضطر لدفع "مكافآت لاستشاريين لتغطية غياب الأطباء" المضربين.