7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

مرت 7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصبه كمدير للكرة للنادي الأهلي، في قرار مفاجئ من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأعلن نادي الأهلي، يوم الجمعة الماضي، عن توجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع لجنة التخطيط، وذلك بعد سنوات طويلة في منصبه.

وعرض الخطيب أثناء الاجتماع، على عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

إذًا مرت 7 أيام على رحيل عبدالحفيظ، لكن الحياة تدور في الأهلي، حيث تقرر تعيين خالد بيبو بدلًا منه في منصبه، ولكن ماذا عن مرحلة ما بعد سيد؟.

بعد رحيل سيد، أخذت الأقاويل تزداد حول سبب رحيله، فهناك من ادعى أنه دخل في مشادة مع أكرم توفيق لاعب الفريق، وهناك من أوضح أنه رحل بسبب حسام غالي وخالد مرتجي عضوي مجلس الإدارة، لكن كل تلك الأقاويل تم نفيها بواسطة النادي.

سيد عاد للأهلي لجمع متعلقات، وسلم كل الملفات المتعلقة بالفريق لخالد بيبو، ليؤكد أن مغادرته لم تكن بسبب أي أزمة، بل إنها وجهة نظر النادي وقرار من محمود الخطيب.

وبالنسبة لطلب الخطيب من عبد الحفيظ العمل في شركة الكرة، فطلب سيد تأجيل البت في قراره لفترة، حيث إنه يقضي إجازته الصيفية بعد موسم طويل.. بل مواسم من العمل مع الفريق دون راحة.

ويواصل الخطيب ضغطه على سيد عبد الحفيظ لقبول العمل في شركة الأهلي، لكن الأخير غير متحمس لتلك الفكرة، لكن تظل محاولات النادي و"بيبو" مستمرة.

وظهر سيد عبد الحفيظ في إحدى الصور التي تداولها نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، في إيطاليا، حيث يقضي عطلته الصيفية، قبل العودة لمصر، واتخاذ قرارًا بخصوص مستقبله مع الأهلي سواء بالاستمرار عن طريق قبول منصب عضو مجلس شركة الكرة، أو الرحيل بشكل نهائي.

وتلقى عبدالحفيظ عرضًا ضخمًا من إحدى القنوات العربية ليكون محللًا فنيًا، لكنه لم يعط موافقته النهائية رغم ترحيبه بذلك الأمر.