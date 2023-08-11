ردًا على المشككين.. الباز: «مشروع الصوب الزراعية حافظ على أمننا الغذائى»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان منذ عزل محمد مرسي، دأبت على اتباع طريقة ممنهجة لإنهاك الدولة، من خلال نشر الشائعات وتصدير الأزمات.

وأضاف خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الجماعة تستهدف من خلال طريقتها الممنهجة في نشر الشائعات، تركيع الدولة المصرية، فعلى سبيل المثال ستجد الجماعة أطلقت في فترات سابقة دعوات مثل "عطّل عربيتك"، لتصدير أزمة زحام على الطريق.

وتابع: "الإخوان ماشيين بطريقة اربك وأنهك الدولة، وهتزود السخط الشعبي، والناس هتبقى جاهزة لما حد يولع الفتيل، ودي استراتيجية واضحة جدًا في أدبياتهم".

ولفت إلى أن المواطن شاهد بنفسه على تدشين الدولة مشروعات كبيرة تكلفت مليارات الجنيهات، ومشروع الصوب الزراعية، والذي تشكك في جدواه الجماعة ساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي.

وأردف: "لما كان في أزمة طاحنة مثل كورونا وخطوط الإمداد تعرضت لخلل، لم تواجه مصر أي أزمة في توفير السلع، وحتى السعر لو زيادة شوية لكن كان دايمًا عندنا احتياجاتنا".