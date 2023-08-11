الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بغسيل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال.

وتبين من التحريات أن المتهمين قاما بغسيل حصيلة نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت حصيلة نشاطهما غير المشروع بـ 50 مليون جنيه تقريباً.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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