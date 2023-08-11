أرض الأنغام.. من «الكلاسيكى» إلى «الشعبى».. حفلات العلمين الجديدة من كل شكل ولون

أجواء مبهرة عاشها رواد مهرجان العلمين الجديدة، على مدار اليومين الماضيين، مع مجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية التى تناسب كل الأذواق، بداية من حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، مرورًا بحفل نجمى الطرب بهاء سلطان وكارول سماحة.

وتعبيرًا عن التنوع الكبير فى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتقديمه مختلف الألوان الفنية، تضمنت حفلات اليومين الماضيين أيضًا حفلًا لفريق «مسار إجبارى»، وآخر للمطرب الشبابى مُسلم، إلى جانب حفل ثالث للمطرب الشعبى رضا البحراوى.

وتزامنت هذه الحفلات مع تنفيذ عرض أزياء مُبهر للمصمم العالمى مايكل سينكو، وبطولات رياضية دولية، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

عمر خيرت «يُسلطن» الجمهور بحضور وزراء مصريين وعرب

فى العاشرة مساء أمس الأول، كان جمهور المهرجان على موعد مع حفل استثنائى أحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذى حرص على تقديم برنامج متنوع من المقطوعات الموسيقية التى حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره.

وقدمت الإعلامية الشابة آية جمال حفل الموسيقار الكبير، وسط حضور هائل من الجمهور، الذى سبق وحجز تذاكر الحفل بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع «تذكرتى».

وخلال تقديمها الحفل، تحدثت الإعلامية آية جمال عن عبقرية الفن المصرى، وبداياته منذ عصر المصريين القدماء، مقدمة الموسيقار الكبير باعتباره امتدادًا للعبقرية المصرية القديمة، ومؤكدة أن المهرجان الجديد حقق نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه.

وبدأ عمر خيرت حفله بعدد من مقطوعاته الشهيرة التى أشعل بها حماس الجمهور، واشتعلت أجواء الحفل مع تقديم موسيقى «قضية عم أحمد»، التى أخذ الجمهور يصفق معها ويردد لحنها.

وفى تصريحات على هامش الحفل، عبَّر الموسيقار عمر خيرت عن سعادته بالوجود فى مدينة العلمين الجديدة، للمشاركة فى المهرجان بحفله الموسيقى الضخم الذى رفع لافتة «كامل العدد».

وقال «خيرت»: «منورين العلمين وشكرًا على حضوركم.. والعالم علمين، واسم العالم علمين ده حلو.. اسمحوا لى أقدم لكم مقطوعة لحفيدتى (حبيبة)، موسيقى اسمها (حبيبة) معمولة لها مخصوص».

وحرص الموسيقار الكبير على الترحيب بضيوف الجمهور والمسئولين، وضيوف مصر من الوزراء والمسئولين العرب خلال الحفل، قائلًا: «أحب أرحب بمعالى الوزراء الموجودين وأشكرهم على قدومهم الحقيقة، دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعاوز أرحب كمان بوزير التجارة السعودى، الدكتور ماجد القصبى، ونائب وزير الثقافة، الأستاذ حامد فايز، نورتوا مصر وأهلًا بيكم».

وحرص «خيرت» على عزف عدد من الألحان التى قدمها للمطرب الكبير على الحجار، ويحفظها الجمهور، وهو ما زاد من تفاعله وبهجته، ومنها موسيقى «مسألة مبدأ»، التى اشتعل المسرح بالتصفيق الحار والإشادة بالعزف المميز عقب انتهائها.

وأبهر عمر خيرت جمهوره بعدد من المقطوعات الموسيقية المميزة، ومنها مقطوعة «العرافة والعطور الساحرة» التى خطفت قلوب الجمهور.

وأشعل الموسيقار الكبير أجواء حفله بأغنية «والله ما طلعت شمس ولا غربت» التى قدمها كتتر لمسلسل «الخواجة عبدالقادر» للنجم الكبير يحيى الفخرانى، وقدمها عمر خيرت بمصاحبة الكورال الخاص بالفرقة.

وأنهى الموسيقار عمر خيرت حفله بالمقطوعة الموسيقية الشهيرة «فيها حاجة حلوة»، التى لحنها للمطربة ريهام عبدالحكيم، وقدمت فى فيلم «عسل إسود» للنجم أحمد حلمى، وتفاعل الجمهور معها بشدة وسط عاصفة من التصفيق.

وخلال أول نصف ساعة من الحفل، احتل الموسيقار عمر خيرت «الترند» على تطبيق وموقع التدوينات القصيرة «X»- «تويتر» سابقًا- وجاء مهرجان العلمين الجديدة فى المركز الثانى، وشبكة تليفزيون الحياة فى المركز الثالث.

ووجّه الجمهور الشكر للشركة المتحدة على نقلها الحفل على قنوات «الحياة» و«دى إم سى» على الهواء مباشرة ليتابعها جمهور الطرب والموسيقى فى جميع أنحاء الوطن العربى.

تفاعل مع «مسار إجبارى» ومُسلم ورضا البحراوى

واصلت حفلات مهرجان العلمين الجديدة تحقيق نجاح كبير، وكان آخرها حفل الفريق الغنائى «مسار إجبارى»، الذى أقيم مساء أمس الجمعة، وشهد تقديم باقة من الأغنيات المميزة التى اشتهرت بها الفرقة الشبابية خلال السنوات الأخيرة.

وحرصًا من إدارة مهرجان العلمين الجديدة على التنوع، قدّم نجم الشباب مُسلم، والمطرب الشعبى رضا البحراوى، حفلًا غنائيًا مميزًا على مسرح «العلمين أرينا»، أمتعا خلاله الجمهور بباقة من الأغانى التى حققت انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

كارول سماحة وبهاء سلطان يشعلان مسرح «العلمين أرينا»

على الجانب الآخر من مدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا على مسرح «العلمين أرينا»، بالتزامن مع حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، أقيم حفل غنائى ضخم لكل من كارول سماحة وبهاء سلطان، رفع شعار «كامل العدد»، وسط تشجيع كبير من الجمهور الذى حرص على التواجد قبل الحفل بساعات، بعدما نفدت التذاكر الخاصة به على موقع «تذكرتى» عقب طرحها مباشرة.

بدأت كارول سماحة الحفل الغنائى بالتعبير عن سعادتها الكبيرة بالتواجد بين الجمهور المصرى، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: «سعيدة بوجودى فى مدينة العلمين الجديدة ومهرجانها الكبير، وبوجودى بين الجمهور المصرى».

وأضافت: «مصر هى بلدى التانى.. أنا عايشة هنا من سنين.. شكرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم هذا المهرجان الضخم، والحقيقة من أول ما وصلت إلى الفندق وكل شىء منظم للغاية، فيه شىء عالمى بصراحة، وده مفرحنى جدًا».

وواصلت: «أنا موجودة وعايشة فى مصر من ١٠ سنين، علشان متجوزة مصرى، وشايفة تطوير فى مجالات كتير، تطور بشكل سريع فى الترفيه والعمارة وغيرهما، مبروك مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى.. العالم علمين».

بعدها قدمت «كارول» مجموعة من الأغانى التى اشتهرت بها فى مصر، وحققت من خلالها نجاحات كبيرة، من بينها: «حبيت دلوقت- يا شباب يا بنات- اسمعنى- أضواء الشهرة- سهرانين- شو غيرك- شكرًا- يا رب»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى حرص على مشاركتها الغناء، قبل أن تختتم الحفل بأغنية «وحشانى يا بلادى».

واحتشد جمهور كارول سماحة قبل الحفل بساعات، وغلبت عليه فئة الشباب، ورفع عدد منهم صور النجمة اللبنانية، معبرين عن حبهم الكبير لها.

كما أشعل النجم بهاء سلطان حفله الغنائى على مسرح «العلمين أرينا»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء فقرة النجمة كارول سماحة التى حققت نجاحًا كبيرًا.

وتفاعل الجمهور مع بهاء سلطان بمجرد صعوده على مسرح الحفل وتحيته لهم، قبل أن يبدأ بغناء عدد من أغنياته الشهيرة، من بينها «تعالى» و«الواد قلبه بيوجعه»، و«قوم أقف وانت بتكلمنى» و«أنا مصمم»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

نجاح مبهر لعرض مصمم الأزياء العالمى مايكل سينكو بحضور نجوم الفن

شهد مهرجان العلمين الجديدة إقامة عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمى مايكل سينكو، مساء أمس الأول، بمشاركة كبيرة من صناع وخبراء الموضة والجمال، وعدد من نجوم الفن.

وكان من بين الحاضرين لعرض الأزياء: روجينا وهنا شيحة وهالة صدقى وليلى أحمد زاهر، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والفنانات الشباب.

وحقق العرض نجاحًا كبيرًا، خاصة مع مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وكذلك المهتمون بمجال الموضة والأزياء، وانتشرت الصور والفيديوهات الخاصة به بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويهدف عرض الأزياء العالمى إلى إبراز مدينة العلمين كوجهة تسوق للأزياء، خاصة فى ظل استحواذ «نورث سكوير مول» على عدد من العلامات التجارية الراقية محليًا ودوليًا فى جميع القطاعات، سواء متاجر التجزئة أو متاجر الأطعمة والمشروبات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع سياحة التسوق إلى مصر من خلال مدينة العلمين، فى ظل تركيز ٦٠٪ من حركة السياحة العالمية على سياحة التسوق والترفيه، وهو ما يلعب من خلاله «نورث سكوير مول» دورًا رئيسيًا فى الترويج لمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها وجهة فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط.