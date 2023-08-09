7 عادات مختلفة للحصول على الاسترخاء والنوم الجيد

النوم مهم ولكنه من أكثر الجوانب التي يتم تجاهلها في حياتنا، يمكن أن يلعب النوم دورًا مهمًا في صحتنا العامة، حتى عندما نكون نائمين، فإن أجسامنا تعمل وتؤدي وظائف مهمة للحفاظ على صحة الدماغ وكذلك الصحة البدنية.

بعد ليلة راحة جيدة قد تلاحظ تحسن في صحتك عندما تعاني من عدوى أو يمكن لعقلك أن يتخلص من كل أفكاره بعد يوم مرهق، وبينما لا تتذكر ما يحدث عندما تكون في أرض الأحلام أو في نوم عميق ، فإن جميع أعضائك الداخلية تعمل بنفس النشاط أو حتى بقوة أكبر في ساعات الليل.

عندما لا تنام جيدًا أو تستمر في الاستيقاظ أثناء الليل ، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل أعمال الإصلاح والشفاء ليلًا في جسمك مما لا يؤثر فقط على مستويات الطاقة لديك في اليوم التالي ولكنه يقلل أيضًا من مناعتك.

وحسب موقع Hindustan times يقول الدكتور نايار مارك:

"الحصول على قسط كافي من النوم ضروري للحفاظ على الصحة والعافية، إنه يحسن أداء دماغ المرء ومزاجه وصحته، كل شخص يؤمن بالانضباط في الحياة ويحافظ على نشاط روتيني جيد يميل إلى الحصول على نوم عميق، من المهم تأسيس عادات النوم الصحية، والمعروفة باسم نظام النوم".

ويشارك الدكتور نايار 7 عادات للنوم الجيد وهي كالتالي:

1. الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في وقت محدد كل يوم:

عادة ما يذهب الشخص الذي ينام جيدًا إلى الفراش في نفس الوقت تقريبًا كل ليلة ويستيقظ في الساعات الأولى من الصباح وهذا يشمل عطلات نهاية الأسبوع أيضًا، يجب أن تكون ساعات النوم مثالية لا أقل ولا زائدة، عندما تنام كثيرًا أو في ساعات مختلفة خلال عطلات نهاية الأسبوع ، يتأثر روتين نومك ، وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب النوم.

2. عمل بيئة مثالية للنوم:

من المهم أن يكون لديك غرفة نوم صامتة ومظلمة ومريحة ودرجة حرارة مريحة، تجنب وجود الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية في غرفة نومك، بعد الوصول إلى السرير ، يجب أن يكون المرء قادرًا على النوم في غضون مدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة. ويجب التأكد من أن السرير مريح وإلا ستستيقظ من آلام الرقبة أو الظهر.

3. تناول وجبة خفيفة:

عادة ما يتجنب الأشخاص الذين ينامون جيدًا تناول العشاء عالي السعرات الحرارية أو التدخين أو شرب الكافيين في الليل، كل هذه الممارسات بدلًا من الاسترخاء يمكن أن تجعل جسمك وعقلك يعملان لوقت إضافي حتى أثناء الليل وسيؤدي ذلك إلى قلة جودة النوم.

4. عمل نظام للاسترخاء:

يمكن أن يتراكم الإجهاد أثناء النهار ، وإذا لم يتم التحرر منه يمكن أن يتسبب في إحداث فوضى في عقلك، عندما لا تكون مسترخيًا على مستوى عميق ، قد تستمر في الاستيقاظ طوال الليل ولن تتمكن من الاستمتاع بنوم عميق، يُنصح بالذهاب في نزهة قصيرة بعد العشاء قبل النوم أو قراءة كتاب للاسترخاء.

5. التأمل الجيد كل يوم:

يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالنوم في وقت النوم من الأفكار الشديدة التي لا تتوقف، التأمل ممارسة فعالة يمكن أن تساعد الشخص على النوم بشكل أفضل كأسلوب للاسترخاء ، قد يساعد التأمل في تقليل الأرق ومشاكل النوم من خلال تعزيز الهدوء العام.

6. عدم تخطى وجبة الإفطار:

أحد الأخطاء التي نرتكبها عادة هو تخطي وجبة الإفطار، يجب أن نتناول دائمًا وجبة إفطار صحية لأن تخطيها يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية، ووفقًا للدراسات فالأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار يستغرقون وقتًا أطول للنوم ولديهم درجات اكتئاب أعلى.

7. عدم أخذ قيلولة طويلة أثناء النهار:

تجنب النوم الطويل أثناء النهار، إذا لزم الأمر خذ قيلولة قصيرة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة خلال وقت استراحتك، لأن النوم الإضافي ليس دائمًا أفضل، إذا كنت تنام أكثر من تسع ساعات في اليوم وما زلت لا تشعر بالانتعاش، فقد تكون هناك بعض المشكلات الطبية الأساسية.