الإدارة العامة للمرور تقدم 7 نصائح للسائقين أثناء القيادة ليلًا

حذرت الإدارة العامة للمرور من نوم السائق أثناء القيادة أعلى الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد إدارة المرور تجنب القيادة ليلًا تحاشيًا للنوم أثناء السير على الطرق؛ بسبب عدم أخذ السائق قسطًا كافيًا من النوم ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة.

نصائح للسائقين أثناء القيادة ليلًا

وقدمت الإدارة العامة للمرور مجموعة من النصائع للسائقين، تتمثل في الآتي:

1- نصحت الإدارة العامة للمرور بالحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.

2- طالبت الإدارة العامة للمرور بالتوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

3- نصحت الإدارة العامة للمرور بفتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلًا من تشغيل التكييف.

4- حذرت الإدارة العامة للمرور من تناول العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.

5- شددت الإدارة العامة للمرور على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلًا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.

6- نصحت الإدارة العامة للمرور ببقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظًا لمؤانسته وحضّه على الاستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.

7- كما نصحت الإدارة العامة للمرور بتشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.