الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإدارة العامة للمرور تحرر 102 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة متنوعة
مخالفة متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (102591) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (34239) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

ونجحت الجهود في ضبط (7383) مخالفة السير بدون تراخيص، و(4) مخالفات دراجات نارية، و (16) مخالفة موقف عشوائي، و(9653) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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