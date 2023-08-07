لو فاتك التريند|حفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة يتصدر "جوجل".. وبدء الأوكازيون الصيفي

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وجاءت متنوعة بين كلا من السياسية والفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

"مرعى البريمو" يتصدر إيرادات أفلام الصيف.. تعرف على الحصيلة

تصدر النجم محمد هنيدي الموسم السينمائي الصيفي بفيلمه الجديد "مرعي البريمو" بعد 4 أيام فقط من طرحه للمشاركة في موسم الصيف بين عدد كبير من النجوم التي تتواجد في الموسم نفسه واستطاع هنيدي تحقيق إيرادات بقيمة 1091470 جنيهًا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بعد تصدره محركات البحث.. مشاهد من حفل تامر عاشور فى العلمين

تصدر حفل تامر عاشور وإليسا في العلمين الجديدة، أمس الأحد، محركات البحث على جوجل، حيث شهد إقبالا كبيرا من الجماهير وشهد الحفل عدة مشاهد منها ظهور شبيه تامر عاشور وحضور بعض الفنانين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رونالدو يعلق على هدفه فى شباك الرجاء بالبطولة العربية

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته الشديدة بمواصلة إحرازه للأهداف ومساعدة فريق النصر في الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة العربية، وحقق النصر السعودي الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تخفيضات تصل لـ70%.. بدء الأوكازيون الصيفى 2023 بمشاركة 500 محل حتى الآن

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، إنه حتى الآن يشارك نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023، مشيرًا إلى أنه مستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 5 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون لاستكمال القراءة (اضغط هنا)