الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|حفل تامر عاشور بالعلمين الجديدة يتصدر "جوجل".. وبدء الأوكازيون الصيفي

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وجاءت متنوعة بين كلا من السياسية والفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند". 

 

"مرعى البريمو" يتصدر إيرادات أفلام الصيف.. تعرف على الحصيلة

 

تصدر النجم محمد هنيدي الموسم السينمائي الصيفي بفيلمه الجديد "مرعي البريمو" بعد 4 أيام فقط من طرحه للمشاركة في موسم الصيف بين عدد كبير من النجوم التي تتواجد في الموسم نفسه واستطاع هنيدي تحقيق إيرادات بقيمة 1091470 جنيهًا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

بعد تصدره محركات البحث.. مشاهد من حفل تامر عاشور فى العلمين

 

تصدر حفل تامر عاشور وإليسا في العلمين الجديدة، أمس الأحد، محركات البحث على جوجل، حيث شهد إقبالا كبيرا من الجماهير وشهد الحفل عدة مشاهد منها ظهور شبيه تامر عاشور وحضور بعض الفنانين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

رونالدو يعلق على هدفه فى شباك الرجاء بالبطولة العربية

 

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته الشديدة بمواصلة إحرازه للأهداف ومساعدة فريق النصر في الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة العربية، وحقق النصر السعودي الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

تخفيضات تصل لـ70%.. بدء الأوكازيون الصيفى 2023 بمشاركة 500 محل حتى الآن

 

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، إنه حتى الآن يشارك نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023، مشيرًا إلى أنه مستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 5 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لو فاتك التريند السياسية والفنية أفلام الصيف النجم محمد هنيدي تامر عاشور البطولة العربية الأوكازيون الصيفي
ads

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالدرجات علمي علوم ورياضة

إحباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحظورة بمطار القاهرة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بالنسبة المئوية| تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023/ 2024 ومصاريف الكليات

كاتب ليبي لـ"الدستور": التدخل العسكري في النيجر سيضر ليبيا والجزائر وغرب إفريقيا

تخفيضات تصل لـ70%.. بدء الأوكازيون الصيفى 2023 بمشاركة 500 محل حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية