الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدره محركات البحث.. مشاهد من حفل تامر عاشور فى العلمين

تامر عاشور من حفل
تامر عاشور من حفل العلمين

تصدر حفل تامر عاشور وإليسا في العلمين الجديدة، أمس الأحد، محركات البحث على جوجل، حيث شهد إقبالا كبيرا من الجماهير حتى تصدر الترند، حيث شهد الحفل عدة مشاهد منها ظهور شبيه تامر عاشور وحضور بعض الفنانيين.

 

وفي هذا السياق ترصد «الدستور» أبرز مشاهد الحفل 

 

«اكتساح اللون الأبيض»

كانت أبرز مشاهد الحفل هو ارتداء لون موحد وهو اللون الأبيض، حيث ظهر تامر عاشور في الفيديو مرتديًا ملابس بيضاء، كذلك أغلب الجمهور الذي التقطته الكاميرات ارتدى نفس اللون.

 

«ظهور شبيه تامر عاشور»

التقطت الكاميرات خلال الحفل صورا لشبيه المطرب تامر عاشور وأصيب حضور الحفل بالذهول، نتيجة وجه الشبه الكبير بين هذا الشاب، والنجم تامر عاشور، وكان ظهوره في حفل النجم هو الأكثر إثارة

 

«تقديم الشكر للمتحدة»

خلال مظاهر الحفل أمس فى العلمين وجه النجم تامر عاشور، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها في مهرجان العلمين والتبرع بعوائده إلى مبادرة حياة كريمة.

 

 

«حضور شيماء سيف»

حرص كل من الفنان محمد ثروت وزوجته والفنانة شيماء سيف وزوجها على حضور حفل النجم تامر عاشور وإليسا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

 

كان النجم تامر عاشور قد قدم أغاني من ألحانه لمطربين تعاون معهم في مشواره الفني، منها «يا ريتك فاهمني» لأنغام، و"من العشم" للهضبة عمرو دياب، و"قلبك يا حول الله" لبهاء سلطان، و"الله أعلم" لفضل شاكر وسط هتاف كبير من الجمهور. 

 

وتفاعل جمهور مهرجان العلمين مع النجم تامر عاشور الذي قدم عددا من أغانيه ضمن الحفل الذي يحييه، منها «بياعة وتسلم» و"عشت معاك حكايات".

العلمين الجديدة الفنان محمد ثروت الفنانة شيماء سيف المتحدة للخدمات المطرب تامر عاشور النجم تامر عاشور اللون الأبيض
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