الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يعلق على هدفه في شباك الرجاء بالبطولة العربية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته الشديدة بمواصلة إحرازه للأهداف ومساعدة فريق النصر في الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة العربية.

وحقق النصر السعودي الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي.

وافتتح رونالدو التسجيل لصالح النصر، ليصل إلى الهدف الثالث في البطولة العربية ويصبح وصيف هدافي البطولة خلف التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي الذي أحرز 4 أهداف قبل أن يودع فريقه البطولة من دور المجموعات.

ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف النجم البرتغالي: "شعور رائع للغاية، المواصلة في إحراز الأهداف ومساعدة الفريق على المضي قدما في المنافسة على اللقب".

ويواجه النصر نظيره الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي، بينما يلتقي الهلال مع الفائز من مواجهة الشباب والوحدة.

البرتغالي كريستيانو رونالدو الرجاء البيضاوي المغربي النصر السعودي البطولة العربية
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