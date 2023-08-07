تخفيضات تصل لـ70%.. بدء الأوكازيون الصيفي 2023 بمشاركة 500 محل حتى الآن

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، إنه حت الآن، يشارك نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023، مشيرًا إلى أنه مستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 5 آلاف محلًا على مستوي الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

وأشار "كمال"، خلال جوله تفقدية على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون، إلى أن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تصل من 50 إلى 70%، ومستمر من 7 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، وفي حالة رغبة التجار بمد الاوكازيون يتم تقديم طلب إلى وزارة التموين ودراسته.

ولفت إلى أنه ستكون هناك في رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك؛ للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والاحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم؛ بهدف إقامة معرض اهلا مدارس.

وأوضح أن التاجر يحتاج الأوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الأوكازيون، إضافة إلى دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلى 70%.

من جهته؛ قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023، تم إنشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.

ونوه بأن فترة اصدار تصريح المشاركة في الاوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الأشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.

وأشار إلى أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الأوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الأوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الأوكازيون الصيفي الحالي، يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات وأجهزة منزلية.

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