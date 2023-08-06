"مرعى البريمو" يتصدر إيرادات أفلام الصيف.. تعرف على الحصيلة

تصدر النجم محمد هنيدي الموسم السينمائي الصيفي بفيلمه الجديد "مرعي البريمو" بعد 4 أيام فقط من طرحه للمشاركة في موسم الصيف بين عدد كبير من النجوم التي تتواجد في الموسم نفسه.

واستطاع هنيدي أمس السبت تحقيق إيرادات بقيمة 1091470 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة للغاية لتصل كل الإيرادات حتى صباح اليوم إلى 5 ملايين جنيه و500 ألف، متفوقًا على كل الأفلام.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بدور العرض العربية بداية من الأربعاء المقبل، حيث اتفقت الشركة الموزعة على تواجد الفيلم في عدد كبير من الدول العربية.

ويقدم هنيدي خلال العمل أغنيتين، أولهما مع فريق شارموفرز التي طُرِحَت الأيام الماضية، والأخرى مع الفنان عبدالباسط حمودة.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

وطرحت الشركة المنتجة، الفيلم، بدور العرض يوم الأربعاء الماضي، ويُجسّد هنيدي، خلال الفيلم، شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق.