أخبار فاتتك|50 فرصة عمل جديدة.. ونادٍ سعودى يبدأ مفاوضات مع محمد صلاح

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ونرصد أبرزها في التقرير التالي من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- 50 فرصة عمل جديدة من وزارة العمل.. تعرف على التفاصيل وطرق التقديم

وفرت وزارة العمل 50 فرصة عمل جديدة للشباب من 18 حتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس الجاهزة ببورسعيد، وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة 50 عامل خياطة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، ويجيد القراءة والكتابة، ويحدد الراتب بحسب المقابلة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى شمال الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن مقتل 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تبلغت من الهيئة العامة للشئون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي)، باستشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال، قرب بلدة عرابة في مدينة جنين".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى وكيفية كتابة الرغبات

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الأولى وكيفية كتابة الرغبات لطلاب الثانوية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها، وذلك بعدما تم فتح باب التقديم للتنسيق بداية من 5 أغسطس الحالي، وذلك من خلال البحث باستخدام مؤشر البحث جوجل.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

صحيفة: نادٍ سعودى يفتح خط مفاوضات مع محمد صلاح

أفادت صحيفة الرياضية السعودية بأن نادي اتحاد جدة قد فتح خط المفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- بدء سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية.. اليوم

تبدأ وزارة الداخلية في السماح لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بسحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية بداية من اليوم الإثنين، وأعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور– إيناث" بـ"القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023/ 2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)