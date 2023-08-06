50 فرصة عمل جديدة من وزارة العمل.. تعرف على التفاصيل وطرق التقديم

وفرت وزارة العمل، 50 فرصة عمل جديدة للشباب من 18 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس الجاهزة ببورسعيد.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 50 عامل خياطة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، ويجيد القراءة والكتابة، ويحدد الراتب بحسب المقابلة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة العامة، بورسعيد، أو الاتصال على 0663737608، والتواصل مع المدير المسئول سينسل ليان.