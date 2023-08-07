صحيفة: نادٍ سعودى يفتح خط مفاوضات مع محمد صلاح

أفادت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادي اتحاد جدة قد فتح خط المفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت الصحيفة السعودية، عن رغبة اتحاد جدة في التعاقد مع محمد صلاح بعد صدمة الخروج من ربع نهائي البطولة العربية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود مفاوضات بالفعل بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية، وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب.

ووفقًا للصحيفة السعودية، فإن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يُقدر بـ 180 مليون يورو لمدة موسمين بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول لشراء المدة المتبقية في عقد صلاح.

وكان اتحاد جدة قد نجح في ضم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول السابق.

يذكر أن محمد صلاح خاض 305 مباريات مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق، وسجل 186 هدفًا وصنع 79 تمريرة حاسمة.