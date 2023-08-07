الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية.. اليوم

المعهد الفنى الصحى
المعهد الفنى الصحى الشرطى

تبدأ وزارة الداخلية في السماح لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بسحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية بداية من اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إيناث" بـ"القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

واشترطت وزارة الداخلية في المتقدم أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.

وأن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60%، وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا "بالنسبة للذكور"، ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الإختبارات.

كما اشترطت الداخلية، أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم نهائى، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، وأن يقر الطالب بقبوله العمل في أي جهة شرطية وفقًا لإحتياجات العمل.

ويتم سحب كراسات الالتحاق اعتبارًا من اليوم الإثنين حتى يوم الخميس الموافق 7 /9 /2023، وذلك بمستشفيات الشرطة بـ(مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط) على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 /8 /2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10 /9 /2023، وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى الشرطى- الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

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