مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، مقتل 3 شبان فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي)، باستشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال، قرب بلدة عرابة في مدينة جنين".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات تابعة له، قضت على "خلية مسلحة" في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان: "قوات الأمن تقضي قبل قليل على خلية مخربين في منطقة جنين، يتبع لاحقًا" دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن "قوة من وحدة (يمام) الخاصة التابعة لشرطة حرس الحدود، تمكنت من اغتيال خلية مسلحة قرب جنين".

وعلى الصعيد ذاته، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية إن "وحدة (يمام) قتلت 3 عناصر من الخلية المسلحة في جنين".

ويأتي ذلك بعد مرور ساعات على تنفيذ عملية إطلاق نار، وسط مدينة تل أبيب، قتل فيها منفذ العملية، ورجل أمن إسرائيلي.