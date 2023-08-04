لا يفوتك هذا المساء| أسباب أطاحت بسيد عبد الحفيظ.. واشتباكات عنيفة بالسودان

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بسيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

فجّر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة صادمة بعد الاستغناء عن خدمات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، عقب انتهاء موسم 2022-2023.

وجاء القرار صادمًا بالنسبة لعشاق وجماهير النادي الأهلي، خاصةً بعد انتهاء الموسم التاريخي الذي استطاع فيه المارد الأحمر أن يتوج فيه بخمسة ألقاب واستعاد فيه لقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4466408

الاتحاد العام للمصريين بأمريكا يشارك في احتفال العيد الوطني بشيكاغو

بدعوة كريمة من سعادة السفير الدكتور سامح أبوالعينين، القنصل العام لمصر بشيكاغو وولايات وسط غرب أمريكا.

احتفلت القنصلية المصرية العامة بشيكاغو باليوم الوطني لمصر وذكرى 23 يوليو، وسط أجواء وطنية بامتياز، حيث أقيم الحفل- لأول مرة- في المتحف المصري الفرعوني، التابع لجامعة شيكاغو العريقة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4466440

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب قطعة أرض في الواحات البحرية بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، بمنطقة الواحات، بسبب خلافات متعلقة بقطعة أرض، أسفرت عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الواحات البحرية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4466404

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم بحري

أعلنت وسائل إعلام محلية عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم بحري.

وقصفت مدفعية الجيش السوداني قصفت مواقع عدة للدعم السريع في الخرطوم، وفق قناة العربية الإخبارية.

وتصاعدت أعمدة الدخان في الخرطوم بحري بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4466430

أحد رموز قبائل سيناء: الإخوان يكذبون أكثر مما يتنفسون

قال الكاتب والإعلامي عبدالقادر مبارك، أحد رموز قبائل سيناء، إنه يتابع باستمرار تحرك الإرهاب في سيناء منذ سقوط نظام الإخوان المسلمين وإبعادهم عن الحكم.

وأكد الكاتب والإعلامي عبد القادر مبارك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان يكذبون أكثر مما يتنفسون، دائمًا يطلقون الشائعات، الإخوان أول أداة تقوم بمحاربة اتحاد قبائل سيناء بصورة مباشرة وغير مباشرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4466455

منتخب مصر يحدد موعد الإعلان عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر سبتمبر

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، موعد الإعلان عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر الفراعنة في سبتمبر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة يوم 18 أغسطس الجاري قبل إقامة المعسكر في سبتمبر. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4466461

«دويتو الملوك» ليلة للتاريخ.. سهرة سلطنة لـ«منير والشاعرى» فى العلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الجديدة إبهار الجمهور والمشاهدين من خلال تقديم أضخم الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالي، لتستمر سلسلة من النجاحات الكبيرة التي حصدها منذ انطلاقه، وتنظيم عدد من الأحداث الترفيهية والفنية والمنافسات الرياضية والحفلات الغنائية.

تستقبل مدينة العلمين الجديدة، اليوم، بساحة العلمين أرينا، أضخم حفل غنائي في الموسم، يحيه «الكينج» محمد منير و«الكابو» حميد الشاعري، في واحدة من ليالي الغناء التي تستقطب الآلاف من الجمهور.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4465690