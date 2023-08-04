ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب قطعة أرض فى الواحات البحرية بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، بمنطقة الواحات، بسبب خلافات متعلقة بقطعة أرض، أسفرت عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الواحات البحرية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.