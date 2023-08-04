أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

فجّر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة صادمة بعد الاستغناء عن خدمات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، عقب انتهاء موسم 2022-2023.

وجاء القرار صادمًا بالنسبة لعشاق وجماهير النادي الأهلي، خاصةً بعد انتهاء الموسم التاريخي الذي استطاع فيه المارد الأحمر أن يتوج فيه بخمسة ألقاب واستعاد فيه لقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وتساءل الجمهور عن الأسباب التي دفعت مجلس إدارة النادي الأهلي لاتخاذ هذا القرار، في ظل التغيير الإداري داخل جهاز الفريق الأول لكرة القدم على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق والتي لا تستدعي القيام بأي تغييرات.

ورغم أن إدارة الأهلي لم تكشف عن أسباب اتخاذ القرار، إلا أن هناك عدة أسباب عجلّت برحيل مدير الكرة التاريخي بالنادي الأهلي.

الصدام مع رئيس الزمالك

صدام “عبدالحفيظ” المتكرر مع مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تحرك فيه مسئولو الأهلي ولجأوا إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم بعد تجاوزات رئيس القلعة البيضاء.

أزمة عبدالقادر مع كولر والجماهير

فشل سيد عبد الحفيظ على مدار الموسم في إدارة أزمات أحمد عبدالقادر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وكذلك مع جماهير القلعة الحمراء.

وآخرها صدامه في الساعات القليلة الماضية مع بعض الجماهير التي انتقدت مستواه على مدار الموسم، وهجوم اللاعب على بعض الصفحات الجماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه لهم بالحصول على رشوة.



انتقاده الدائم للتحكيم

انتقاد سيد عبدالحفيظ الدائم للتحكيم، وكثرة تعرضه للإيقاف من قبل اتحاد الكرة.

خلافه السابق مع حسام غالي

حدث خلاف بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وتوترت العلاقة بين الطرفين، خاصةً أن "غالي" غير مقتنع تمامًا بتواجد سيد عبد الحفيظ على رأس الجهاز الإدارة مُطالبًا برحيله.

كما قرر حسام غالي تهميش دور سيد عبد الحفيظ ولم يظهر في وسائل الإعلام طوال الموسم إلا في حلقة واحدة في أحد البرامج التليفزيونية.

وحدثت مشادة بين الثنائي منذ فترة، بعد حضور حسام غالي مران الفريق قبل أن يقرر بعدم حضوره تدريبات الأحمر لفترة طويلة ليظهر لأول مره بصحبة الخطيب في مران الأهلي قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في مرحلة المجموعات.



العلاقة القوية بين بيبو وغالي

العلاقة القوية بين خالد بيبو وحسام غالي، جعلت الأخير يضع صديقه ضمن أولويات الإدارة من أجل توليه هذا المنصب الهام.