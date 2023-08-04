الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاتحاد العام للمصريين فى أمريكا يشارك فى احتفال العيد الوطنى فى شيكاغو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدعوة كريمة من سعادة السفير الدكتور سامح أبوالعينين، القنصل العام لمصر بشيكاغو وولايات وسط غرب أمريكا.

احتفلت القنصلية المصرية العامة بشيكاغو باليوم الوطني لمصر وذكرى ٢٣ يوليو، وسط أجواء وطنية بامتياز، حيث أقيم الحفل- لأول مرة- في المتحف المصري الفرعوني، التابع لجامعة شيكاغو العريقة. 

بدأ برنامج الحفل بكلمة ترحيبية من رئيس معهد الدراسات الشرقية الدكتور تيو فاندن هوت ومحاضرة من الدكتورة إميلي تييتر عالمة المصريات المعروفة واللذين أعربا عن حبهما الكبير لمصر، وشكرهما العميق للسفير أبوالعينين على جهوده العظيمة في دعم العديد من الأنشطة الثقافية للمعهد.

تضمن الحفل- لأول مرة- رسائل رسمية من حكام ولاية إلينوي وإنديانا، وكل من سكرتير ومراقبة ولاية إلينوي، ومقاطعة كوك، وكلمة من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضر الحفل السيد رأفت صليب، رجل الأعمال ورئيس اتحاد المصريين بأمريكا، حيث ألقى كلمة خاصة جاء فيها سرد للعديد من أنشطة الاتحاد، ودوره الفعال في خدمة أبناء الجالية المصرية في الخارج والداخل، والتواجد الكبير والملموس لأعضاء الاتحاد في ولايات عديدة.

كما حضر السيد هشام ستيتة، نائب رئيس الاتحاد، والسيد علي المانسترلي، رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، وعدد كبير من ممثلي الجالية المصرية بولايات: إلينوي، ويسكانسون، نيويورك، إنديانا، فلوريدا، ميتشجان، كاليفورنيا، والعاصمة واشنطن، بالإضافة إلى رجال الدين الإسلامي والقبطي، ورؤساء الجاليات العربية بشيكاغو.

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