الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد رموز قبائل سيناء: الإخوان يكذبون أكثر مما يتنفسون

عبد القادر مبارك
عبد القادر مبارك

قال الكاتب والإعلامي عبدالقادر مبارك، أحد رموز قبائل سيناء، إنه يتابع باستمرار تحرك الإرهاب في سيناء منذ سقوط نظام الإخوان المسلمين وإبعادهم عن الحكم.

مخططات الإخوان غير المتناهية

وأكد الكاتب والإعلامي عبدالقادر مبارك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان يكذبون أكثر مما يتنفسون، دائمًا يطلقون الشائعات، الإخوان أول أداة تقوم بمحاربة اتحاد قبائل سيناء بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف في حديثه، أن الإخوان يحرصون دائمًا على إطلاق الشائعات على الجيش المصري لمحاولة إحداث فجوة حقيقية بين المواطنين والجيش، الإخوان دائمًا الفئة المؤيدة لبيت المقدس، وهم اليد اليمنى لتنظيم داعش الإرهابي، كما أنهم الذراع اليمنى لأي تنظيم معادٍ للوطن.

وتابع: "عام 2014 تم إنشاء اتحاد قبائل سيناء المكون من جميع أبناء قبائل سيناء بجميع المراحل والمراكز، وهذا الاتحاد يقوم بمد الجيش بالمزيد من المعلومات عن تحركات الإرهاب بسيناء، كما أنه يقوم بمساعدة الجيش بالمداهمات العسكرية". 

اتحاد قبائل سيناء

واستطرد: "تم إنشاء هذا الاتحاد بواسطة المهندس إبراهيم العرجاني، وقام أعداء مصر في الداخل والخارج بإطلاق حملة قوية على هذا الرجل، اليوم الإخوان يحاولون تشويه صورة رموز قبائل سيناء وعلى رأسهم إبراهيم العرجاني".  

وذكر أن العرجاني حارب بشكل مباشر وبشكل شخصي في المداهمات التي أقامها الجيش المصري بقيادة الشهيد أحمد المنسي على رموز داعش.

أحد قبائل رموز سيناء عبد القادر مبارك صدى البلد حقائق وأسرار

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