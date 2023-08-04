اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع فى الخرطوم بحرى

أعلنت وسائل إعلام محلية عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم بحري.

وقصفت مدفعية الجيش السوداني قصفت مواقع عدة للدعم السريع في الخرطوم، وفق قناة العربية الاخبارية.

وتصاعدت أعمدة الدخان في الخرطوم بحري بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وتحقق النيابة العامة في السودان بنشاط في أكثر من 500 حالة اختفاء قسري واعتداء جنسي يُزعم أن قوات الدعم السريع ارتكبتها منذ اندلاع النزاع.

وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لسودان تريبيون، رفعت النيابة العامة قضايا جنائية تتعلق بانتهاكات الاختفاء القسري والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات.

ووثقت النيابة خلال مطلع شهر مايو أكثر من 500 حالة اختفاء، منها حالات اختفاء قسري، إلى جانب أكثر من 20 حالة اعتداء جنسي في مدن مختلفة داخل ولاية الجزيرة ومناطق أخرى.

وخضع أعضاء القوة شبه العسكرية لتدقيق شديد بسبب جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة الحرب. وتتراوح الاتهامات بين عمليات الخطف والعنف الجنسي الجماعي والاحتلال غير القانوني للمنازل والمنشآت الصحية.

أفادت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري عن تسجيل 430 حالة لأشخاص مفقودين خلال الحرب، وسجلت مراكز الشرطة في ود مدني أسماء الرجال والنساء والأطفال المفقودين الذين فروا من الصراع في الخرطوم.

وفي يونيو الماضي، وثقت المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي (SIHA) أكثر من 229 حالة لأشخاص مفقودين.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع ، براميلا باتن ، عن قلقها لنائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو بشأن تزايد حالات العنف الجنسي في الخرطوم ودارفور ، حيث يُزعم تورط أعضاء القوات شبه العسكرية.

وأكدت مصادر قريبة من التحقيقات لسودان تريبيون أن قوات الدعم السريع متورطة في جميع القضايا الخاضعة للتدقيق حاليًا.

دعت النيابة العامة الأفراد الذين لديهم معلومات عن أي انتهاكات تتعلق بالاختفاء القسري أو الاعتداء الجنسي للإبلاغ الفوري والسعي لاتخاذ الإجراءات القانونية.