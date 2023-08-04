الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يحدد موعد الإعلان عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر سبتمبر

منتخب مصر
منتخب مصر

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، موعد الإعلان عن قائمة المحترفين الأولية لمعسكر الفراعنة في سبتمبر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة يوم 18 أغسطس الجاري قبل إقامة المعسكر في سبتمبر.

وتنص قوانين الفيفا على ضرورة إرسال استدعاء رسمي للمحترفين في الخارج، قبل انطلاق المعسكرات الدولية بـ 15 يومًا على الأقل ليكونوا متاحين للتمثيل الدولي مع منتخباتهم.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر منتخب مصر في القاهرة، بعدما كانت الإسكندرية الأقرب لاحتضان المعسكر بسبب انشغال استاد القاهرة ببعض الإصلاحات.

وقرر الجهاز الفني إقامة المعسكر على ملعب آخر بخلاف ستاد القاهرة، على أن يحتضن مباراتي الفريق ضد أثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا، وتونس الودية.
 

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