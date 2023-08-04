«دويتو الملوك» ليلة للتاريخ.. سهرة سلطنة لـ«منير والشاعرى» فى العلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الجديدة إبهار الجمهور والمشاهدين من خلال تقديم أضخم الفعاليات الترفيهية فى الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالى، لتستمر سلسلة من النجاحات الكبيرة التى حصدها منذ انطلاقه، وتنظيم عدد من الأحداث الترفيهية والفنية والمنافسات الرياضية والحفلات الغنائية.

نفاد تذاكر حفل «الكينج» و«الكابو».. وبرنامج يشمل أهم الأغانى والألحان

تستقبل مدينة العلمين الجديدة، اليوم، بساحة العلمين أرينا، أضخم حفل غنائى فى الموسم، يحيه «الكينج» محمد منير و«الكابو» حميد الشاعرى، فى واحدة من ليالى الغناء التى تستقطب الآلاف من الجمهور من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، حيث نفدت تذاكر الحفل بالكامل قبل انطلاقه بساعات بعد ضغط كبير على موقع «تذكرتى» لحجز التذاكر إلكترونيًا.

وأعد الثنائى برنامجًا مبهرًا لتقديمه للجمهور، يضم الأغانى القديمة والحديثة مع الفرقة الموسيقية لكل مطرب، واطمأن فريقا عمل النجمين على التجهيزات وأجريا معاينات للمسرح وساحة الحفل، وأظهرا إعجابهما بالتجهيزات غير المسبوقة للمسرح والصوت والإضاءة والألعاب النارية والمؤثرات البصرية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت كبيرة، منها حضور عدد من المشاهير من محبى وأصدقاء «الكينج» و«الكابو»، وعدد من النجوم الذين يقضون إجازتهم الصيفية بالساحل الشمالى.

الشاعرى: متحمس لاستعادة الذكريات مع صديق العمر

أعرب «حميد الشاعرى» عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى هذه التظاهرة الفنية المميزة من خلال حفل ضخم بمهرجان العلمين الجديدة.

وأضاف، لـ«الدستور»: «سعيد جدًا بمشاركتى فى الحدث الفنى الذى استطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال الانطلاقة الأولى، ولا شك فى أنه يناسب حجم مصر الفنى الكبير والضخم وريادتها على مدار السنوات الماضية». وأكد «الشاعرى» أن أهم ما شجعه على المشاركة فى الحفل وجود «منير» صديق عمره الذى لم يشاركه فى حفل واحد منذ سنوات بعيدة للغاية، مشيرًا إلى اعتزازه بالمشاركة مع صديقه الذى سانده كثيرًا فى بدايته وأول من غنى كلماته وألحانه. وتابع: «سأستعيد الذكريات مع الكينج خلال حفل الليلة، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهودها الرائع خلال الفترة الماضية، ودورها المهم فى دعم الإبداع والمبدعين، واهتمامها بنشر الفن المصرى الأصيل الراقى، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات والبرامج التى تقدمها بشكل مميز وساهمت فى خلق حالة فنية وثقافية مختلفة».

نجاح باهر لحفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

حقق حفل النجم الكبير مدحت صالح، أمس الخميس، بمسرح العلمين، ضمن مهرجان العلمين الجديدة، نجاحًا باهرًا بمشاركة النجمة ريهام عبدالحكيم، فى ليلة طربية بامتياز رفعت شعار كامل العدد بعد نفاد تذاكر الحفل. وقدم الثنائى برنامجًا طربيًا مميزًا، حيث أدى «صالح» مجموعة من أهم أغانيه والأغانى التراثية لكبار وعمالقة الفن المصرى، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على مدار أكثر من ٣ ساعات متواصلة من الطرب. وخلال الدقائق الأولى من الحفل تصدر مهرجان العلمين الجديدة ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم قائمة اهتمامات جمهور «فيسبوك» و«تويتر»، وغيرهما من المواقع. كما عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات «سى بى سى».

إليسا تضع اللمسات النهائية على حفلها مع تامر عاشور

على صعيد آخر، أنهت النجمة اللبنانية إليسا الاستعدادات النهائية لتقديم حفلها الجديد بمهرجان العلمين الجديدة، السبت، فى العلمين أرينا، بمشاركة النجم تامر عاشور، حيث نفدت التذاكر خلال الساعات الماضية.

ويحرص الثنائى على تقديم عدد كبير من أهم الأغنيات القديمة والحديثة فى ليلة جديدة من ليالى الغناء والإبداع، إضافة إلى استمرار المنافسات الرياضية وغيرها، حيث تشهد المدينة استقبال مئات الرياضيين من مختلف الدول.

الأربعاء.. مؤتمر صحفى لتقديم مصمم الأزياء مايكل سينكو

قررت إدارة مهرجان العلمين الجديدة إقامة مؤتمر صحفى عالمى، الأربعاء المقبل، لمصمم الأزياء العالمى مايكل سينكو، بحضور عدد كبير من العارضين والمهتمين بمجال الموضة والأزياء، وسط احتفاء كبير على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. ومن المقرر أن يكشف القائمون على العرض المرتقب عن التفاصيل الخاصة به، كما يحضره أهم العارضين فى العالم، إضافة إلى عدد من المهتمين بالمجال والتصميمات والأزياء من كل دول العالم، تمهيدًا لإقامة العرض ١٠ أغسطس الجارى بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من مصر والعالم العربى.