الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الكينج منير وحميد الشاعري في العلمين الليلة.. وقوافل للأوقاف

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الليلة.. حفل محمد منير وحميد الشاعرى ضمن فعاليات مهرجان العلمين

محمد منير وحميد

يواصل مهرجان العلمين فعالياته الفنية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تستقبل مدينة العلمين الجديدة اليوم، بساحة "أرينا"، أضخم حفل غنائي في الموسم للفنان محمد منير، والفنان حميد الشاعري.

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موجة الحرارة الشديدة تكلف العالم 16 تريليون دولار

موجة الحرارة

وكشفت دراسة جديدة عن أن موجة الحرارة الشديدة كلفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار في المتوسط​​ بين عامي 1993 و 2013، وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

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تقارير: الفيحاء السعودي يقترب من ضم مهاجم رينجرز الاسكتلندي

فاشون ساكالا

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الفيحاء السعودي، اقترب من ضم الزامبي فاشون ساكالا، مهاجم فريق جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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"مرعى البريمو" لـ محمد هنيدى يتصدر إيرادات أفلام الصيف فى ثانى أيام عرضه

هنيدي

حقق فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي نجاحًا كبيرًا في ثاني أيام عرضه بالسينمات خلال موسم الصيف.

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الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم

الدكتور محمد مختار

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية، تشمل دروسًا للواعظات وأداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف.

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تحرير 231 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

مخالفة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 231 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

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محمد منير مهرجان العلمين موجه الحرارة الاقتصاد العالمي حميد الشاعري محمد هنيدي الأوقاف

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