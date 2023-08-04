الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. حفل محمد منير وحميد الشاعرى ضمن فعاليات مهرجان العلمين

محمد منير وحميد
محمد منير وحميد الشاعري

يواصل مهرجان العلمين فعالياته الفنية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث تستقبل مدينة العلمين الجديدة اليوم، بساحة "أرينا"، أضخم حفل غنائي في الموسم للفنان محمد منير، والفنان حميد الشاعري.

ونفدت تذاكر الحفل كلها قبل ساعات من انطلاقه، حيث شهد موقع "تذكرتي" إقبالًا كبيرًا من الجمهور لمشاهدة الحفل، وأعد الثنائي محمد منير وحميد الشاعري برنامجًا هائلًا لتقديمه للجمهور يضم الأغاني القديمة والحديثة مع الفرقة الموسيقية لكل مطرب.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت كبيرة منها حضور عدد من المشاهير من محبي الفنانين محمد منير وحميد الشاعري، وعدد من النجوم الذين يقضون إجازاتهم الصيفية بالساحل الشمالي.

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