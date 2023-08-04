موجة الحرارة الشديدة تكلف العالم 16 تريليون دولار

كشفت دراسة جديدة عن أن موجة الحرارة الشديدة كلفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار في المتوسط​​ بين عامي 1993 و2013، وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وجاء في الدراسة: "ليس هناك شك في أن الحرارة الشديدة التي تغطي العالم تكلف الاقتصاد، حيث تدفع الظروف الخطرة العمال إلى البقاء في المنزل أو تقصير أيامهم وإغلاق الأعمال مؤقتًا، ومع ذلك، فإن السعر الإجمالي بدأ للتو في التركيز، حيث أظهرت الأبحاث الناشئة أن تكاليف درجات الحرارة الحارقة أعلى بكثير مما كان يُفهم سابقًا".

وتتيح البيانات الاقتصادية المتوفرة حديثًا والنماذج المناخية الأكثر تقدمًا الآن قياس مدى إلحاق الحرارة الشديدة بالاقتصاد العالمي، وبين عامي 1992 و2013، خسر العالم ما يقدر بنحو 16 تريليون دولار في المتوسط​​، بسبب الحرارة الشديدة التي تغذيها أزمة المناخ.

ووفقًا للدراسة التي أجراها مركز مرونة مؤسسة "أدريان أرشت روكفلر"، كانت الخسائر أعلى بكثير في البلدان الاستوائية الفقيرة، حيث مثلت ما يصل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المناطق، وشهدت المناطق الأكثر ثراءً تضررًا بنسبة 1.5% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جاستن مانكين، أستاذ الجغرافيا المشارك في كلية دارتموث للموقع الأمريكي: "لقد درست الكثير من الدراسات آثار الحرارة الشديدة على الصحة ومخاطر الوفيات، وكذلك على إنتاجية العمل في قطاعات معينة، مثل الزراعة والبناء".

وقال مانكين إن النتائج تسلط الضوء على الأعباء غير المتكافئة لأزمة المناخ، خاصة وأن الدول الغنية كانت أكبر الملوثين، وتميل الاقتصادات في البلدان منخفضة الدخل إلى أن تكون أكثر عرضة للحرارة الشديدة والكوارث الأخرى لأنها تعتمد على الزراعة، وجزء كبير من القوى العاملة من العمال في الهواء الطلق، والبنية التحتية للطاقة ليست قادرة على مقاومة الإجهاد.

وأضاف أن الدراسة سلطت الضوء أيضًا على تكلفة التقاعس عن العمل.

وقال مانكين: "التكاليف الاقتصادية للحرارة الشديدة لا تشمل مجمل التكاليف الاقتصادية لتغير المناخ، لذا فإن هذا يعني أن اقتصادنا، ورفاهيتنا التي نؤمنها من خلال اقتصادنا، أكثر حساسية للمناخ بكثير مما فهمناه سابقًا".

وأثبتت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم هذه الحساسية، لا سيما أننا عشنا خلال شهر يوليو الماضي، والذي من المقرر أن يكون أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.

ففي الولايات المتحدة، وجد الباحثون أن انخفاض إنتاجية العمل وحده خلال درجات الحرارة المرتفعة يكلف البلاد 100 مليار دولار سنويًا، ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030 ويصل إلى ما يقدر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتفاقم التكاليف بسبب انخفاض غلة المحاصيل في المزارع والآثار الصحية السلبية على الناس، وقد يصل إجمالي الناتج المحلي لولاية تكساس إلى 9.5 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل معدل نمو أقل بنسبة 0.47%.

وقال التقرير الأمريكي: "كما ضربت درجات الحرارة الشديدة جنوب أوروبا وشمال إفريقيا هذا العام في دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان وتونس، وأن درجات الحرارة المرتفعة تضر بالسياحة، وفي بعض المدن، يترك العمال وظائفهم".

ووجدت وكالة البيئة التابعة للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي خسر أكثر من 600 تريليون دولار بين عامي 1980 و2021 بسبب الطقس القاسي، وكانت موجات الحرارة مسئولة عن 13% من التكاليف.

وأضاف مانكين أن هذه الخسائر قد تكون أكبر في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن متوسط ​​درجات الحرارة يرتفع، لذا إحصائيًا، ستكون لدينا حرارة شديدة في أماكن أكثر.