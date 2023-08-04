الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مرعى البريمو" لـ محمد هنيدى يتصدر إيرادات أفلام الصيف فى ثانى أيام عرضه

هنيدي
هنيدي

حقق فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي نجاحًا كبيرًا في ثاني أيام عرضه بالسينمات خلال موسم الصيف.

واستطاع "هنيدي" خلال ثاني أيام عرض فيلمه الجديد “مرعي البريمو” أن يحقق إيرادات بقيمة 1,373,534 جنيه، ليحل في المركز الأول في شباك التذاكر المصري، في حين حل فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان ثانيًا بإيرادات قاربت 900 ألف جنيه.

ويجسد “هنيدي” خلال الفيلم شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية بسبب عمله في السوق.

ويقدم خلال العمل أغنيتين الأولى مع فريق شارموفرز التي طرحت الأيام الماضية، والأخرى مع نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة.

كما يشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

ويشهد الفيلم أيضًا عودة محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب 11 عامًا، حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين، واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة وعبدالباسط حمودة.

تدور أحداث فيلم "على الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، حيث يصوّر الفيلم قصة مؤثرة عن الكفاح والسعي الدءوب والمدى الذي يصل إليه الأب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال.

الفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، والطفل منذر مهران، وجومانا مراد، وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.

القاهرة والمحافظات النجم أحمد بدير المواقف الكوميدية المركز الأول شباك التذاكر المصري شارموفرز عبدالباسط حمودة فريق شارموفرز محمد رمضان محمد هنيدي

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