تقارير: الفيحاء السعودي يقترب من ضم مهاجم رينجرز الاسكتلندي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الفيحاء السعودي، اقترب من ضم الزامبي فاشون ساكالا، مهاجم فريق جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» أن الفيحاء توصل لاتفاق مع رينجرز الإسكتلندي بشأن شراء عقد المهاجم الزامبي فاشون ساكالا مقابل 2 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن عقد اللاعب سيكون لمدة عامين مع أفضلية لتمديد لعام عام واحد، على أن يتقاضى اللاعب 2.5 مليون يورو سنويًا.

ويلعب فاشون ساكالا – البالغ من العمر 26 عامًا – لجلاسكو رينجرز، منذ يوليو عام 2021، عندما انضم لصفوفه، قادمًا من أوستاند البلجيكي، بعقد لمدة 4 سنوات.

وشارك ساكالا، مع رينجرز، في 91 مباراة، سجل خلالها 27 هدفًا (في كافة المسابقات).