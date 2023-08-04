الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الفيحاء السعودي يقترب من ضم مهاجم رينجرز الاسكتلندي

فاشون ساكالا
فاشون ساكالا

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الفيحاء السعودي، اقترب من ضم الزامبي فاشون ساكالا، مهاجم فريق جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» أن الفيحاء توصل لاتفاق مع رينجرز الإسكتلندي بشأن شراء عقد المهاجم الزامبي فاشون ساكالا مقابل 2 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن عقد اللاعب سيكون لمدة عامين مع أفضلية لتمديد لعام عام واحد، على أن يتقاضى اللاعب 2.5 مليون يورو سنويًا.

ويلعب فاشون ساكالا – البالغ من العمر 26 عامًا – لجلاسكو رينجرز، منذ يوليو عام 2021، عندما انضم لصفوفه، قادمًا من أوستاند البلجيكي، بعقد لمدة 4 سنوات.

وشارك ساكالا، مع رينجرز، في 91 مباراة، سجل خلالها 27 هدفًا (في كافة المسابقات).

الفيحاء السعودي فاشون ساكالا جلاسكو رينجرز الأسكتلندي أوستاند البلجيكي رينجرز الفيحاء

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تلتقى جون المصرى أحد أهم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من المصريين بالخارج

صاحب تمثال "العذراء" بدير درنكة: فكرة 9 سنين ترجتمها في 3 أشهر

سيولة مرورية بميادين وطرق القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

مصرع طفل فى حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

إطفاء أنوار 69 محلًا فى المحلة تطبيقًا لقرار ترشيد الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى