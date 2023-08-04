الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية، تشمل دروسًا للواعظات وأداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إلى المحافظات التالية:

1. مديرية أوقاف القاهرة – منشية ناصر
2. مديرية أوقاف الغربية - السنطة
3. مديرية أوقاف المنوفية - السادات
4. مديرية أوقاف أسوان – نصر النوبة
5. مديرية أوقاف المنيا - أبوقرقاص
6. مديرية أوقاف الجيزة - الصف
7. مديرية أوقاف الوادي الجديد - بلاط
8. مديرية أوقاف البحر الأحمر – حلايب وشلاتين
9. مديرية أوقاف بورسعيد - الرضوان
10. مديرية أوقاف الشرقية – منيا القمح


وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله- عز وجل- مبنى ومعنى افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 4 / 8 / 2023م، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 51 مسجدًا منها 41 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
1. كلوتة – عزبة كلوتة –المراشدة - الوقف
مديرية أوقاف الدقهلية
2. الشهايبة – الربع – تمي الأمديد
مديرية أوقاف البحيرة
3. السلام محلة كيل – مركز أبوحمص 
4. عزبة العمدة القبلية – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
5. الكوم الأحمر – زاوية نعيم – أبوحمص
6. الرحمن – عزبة لاشين - الدلنجات
مديرية أوقاف الفيوم
7. أولاد فهمي – بعبش – طامية 
8. الر حمة – كحك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
9. الحنبلي – المظاطلي – مركز طامية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. الجديد – الورق – سيدي سالم شرق
11. الرحمن – قرية 18 الأبعادية - الحامول
مديرية أوقاف الشرقية
12. الرحمة – كفر النصيري – هربيط – أبوكبير
مديرية أوقاف سوهاج
13. التوحيد – نجع أبو رجل- مركز العسيرات
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
1. أبوالليف – حي السويس
مديرية أوقاف قنا
2. الرحمن – زليتم – نجع حمادي
مديرية أوقاف كفرالشيخ
3. النور – كفر دفرية –كفرالشيخ
 

قوافل دعوية اليوم الجمعة

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