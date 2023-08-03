لو فاتك الترند| مفاجآت في حفل العلمين وأوسوريو يعد بالتأهل أمام النصر

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

"الباز": الأعداء يستغلون الأزمات العالمية للمزايدة وشن حملات ضد مصر

وقال الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن هناك عدة أزمات أثرت على كل دول العالم بما فيها مصر كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

https://www.dostor.org/4465533

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إذاعة حفلات "مهرجان العلمين الجديدة"؛ تماشيًا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها، وإيمانًا منها بأهمية الترفيه ضمن خطة قنواتها وبرامجها المتنوعة.

https://www.dostor.org/4465456

مهرجان العلمين الجديدة|مفاجآت فى حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.. ومنير يستعد

كشف رامي الحلواني، مراسل قناة "إكسترا نيوز" عن تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، وأبرز الحفلات الفنية التي ستشهدها مدينة العلمين الجديدة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن مدينة العلمين الجديدة اليوم على موعد مع سهرة غنائية من الطراز الأول في حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم، على مسرح العلمين بحضور جماهيري كبير، وتستعد البوابات لاستقبال الجمهور.

https://www.dostor.org/4465286

أوسوريو للاعبى الزمالك: قادرون على الفوز وحسم التأهل أمام النصر

عقد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبيه فى فندق إقامة الفريق بالطائف، قال خلالها إن الزمالك قادر على الفوز على النصر السعودي رغم صعوبة المباراة، بشرط أن يلتزم كل اللاعبين بتعليماته من أول دقيقة حتى نهاية المباراة.

https://www.dostor.org/4465444

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب في الزيتون لـ12 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 12 أغسطس.

https://www.dostor.org/4465396

تليجراف: زيارة مصر عودة للعصر الذهبي في أرض الكنوز

أشادت صحيفة "تليجراف" البريطانية بالرحلات السياحية إلى مصر، مؤكدة في تقريرٍ لها أن بمجرد التفكير في مصر يجد المرء نفسه في حلم يعيده إلى عصر ذهبي من العالم، يشبه عصر أجاثا كريستي، من السفن البخارية التي تبحر أسفل النيل، والأهرامات الغامضة التي تخفي الأسرار المدفونة منذ فترة طويلة، وكذلك أبو الهول.

https://www.dostor.org/4465258

وزير الشباب يبحث عدد من ملفات العمل تطوير المنشآت الرياضية

عقد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا؛ لمناقشة عددًا من ملفات تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنية بالشأن.

https://www.dostor.org/4465349

إيرادات فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان فى أول أيام عرضه

حقق فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، إيرادات بقيمة 843.519 جنيه خلال يومه الأول بدور العرض السينمائية، ضمن منافسات موسم الصيف 2023، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض بدول الخليج يوم 9 أغسطس الجاري.

https://www.dostor.org/4465134

رئيس قصور الثقافة يشهد اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر

شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الأربعاء، اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، في دورته السادسة والثلاثين، بقصر ثقافة الجيزة، بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر ياسر خليل أمين عام المؤتمر، والشاعر عبده الزراع مدير عام الثقافة العامة، والأدباء أعضاء الأمانة.

https://www.dostor.org/4465310