الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب في الزيتون لـ12 أغسطس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 12 أغسطس.

البداية بتلقي قوات الأمن بقسم شرطة الزيتون، التابع لمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، التي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيمة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة، بتغيب نجلها، طالب ومقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان وجود المتهمين.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

محكمة جنايات القاهرة عابدين محاكمة متهمين خطف طالب خلافات مالية

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

جد المجني عليها بالمنوفية: المتهم طلبها للزواج وهي متزوجة وهددني بقتلها إن لم يتزوجها

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سوهاج تعمل "أونلاين" كل أحد.. واستثناء بعض الفئات

"الدستور" تنفرد بتفاصيل المناقشة النفسية للمتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية

محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى