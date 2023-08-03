الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تليجراف: زيارة مصر عودة للعصر الذهبي في أرض الكنوز

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أشادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بالرحلات السياحية إلى مصر، مؤكدة في تقريرٍ لها أن بمجرد التفكير في مصر يجد المرء نفسه في حلم يعيده إلى عصر ذهبي من العالم، يشبه عصر أجاثا كريستي، من السفن البخارية التي تبحر أسفل النيل، والأهرامات الغامضة التي تخفي الأسرار المدفونة منذ فترة طويلة، وكذلك أبو الهول. 

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن مصر لم تكن ساحرة في هذا الوقت فقط، بل استمر سحرها حتى الآن، حيث تم الحفاظ على جواهرها التاريخية جيدًا ولا تزال موجودة لمشاركتها مع الزوار، حيث يمكن للزائر على سبيل المثال، زيارة مصر كما فعلت أجاثا كريستي، بالإقامة في أحد فنادق أسوان، حيث كتبت قصة "الموت على ضفاف النيل"، أو أن تكون مذهولًا مثل عالم الآثار هوارد كارتر عندما اكتشف مقبرة توت عنخ آمون.

وتابعت أنه لا شيء يضاهي حجم وعظمة أهرامات الجيزة، التي يعود تاريخ بنائها إلى حوالي 4500 عام، وكانت أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم - والوحيد الذي لا يزال قائمًَا حتى اليوم - وهو أمر لا يصدق، ثم مجمع معبد الكرنك في الأقصر، ببواباته الضخمة وتماثيله الشاهقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جمال مصر دفع شركات السياحة البريطانية ومنها "Audley Travel" لتخصيص رحلات جديدة إلى مصر تناسب كل الميزانيات، ومن الأماكن الجيدة للبدء بأي رحلة إلى مصر التركيز على القاهرة وكنوز نهر النيل، وتشمل هذه الرحلة أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور والمقابر في وادي الملوك والكرنك، كما تشمل المواقع القديمة الأقل استكشافًا على طول نهر النيل.

وتابعت أن في القاهرة، يندهش الزائر من هرم الجيزة الأكبر، الذي يبلغ ارتفاعه 481 قدمًا، وستشاهد أيضًا المقابر القديمة للملوك المصريين في سقارة، بما في ذلك هرم زوسر المدرج.

وفي دهشور، يوجد الهرم المنحني ذو الاسم الغريب، ويسمى كذلك لأن قسمه العلوي مبني بزاوية ضحلة من قاعدته، مما يمنحه مظهرًا غير متطابق ومنحدر، ومن الممكن الإبحار بعدها على طول نهر النيل، والتي ستأخذك إلى الأقصر، حيث يمكنك استكشاف وادي الملوك والمعابد في الكرنك، يمكن أيضًا زيارة أسوان ومعبد فيلة.

وأوضحت الصحيفة أنه بدلًا من ذلك، قد يرغب الزائر في التركيز على الأقصر والبحر الأحمر، لقضاء بعض الوقت في الأقصر وزيارة المعابد في الكرنك، حيث يمكن مشاهدة المعالم السياحية مع الاسترخاء لبضعة أيام في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، حيث تتميز مصر بشعاب مرجانية ومخلوقات بحرية رائعة في منطقة البحر الأحمر.

مصر الكنوز السياحة رحلات عصر العالم النيل الأهرامات

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