مهرجان العلمين الجديدة| مفاجآت فى حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم.. ومنير يستعد

كشف رامي الحلواني، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، وأبرز الحفلات الفنية التي ستشهدها مدينة العلمين الجديدة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن مدينة العلمين الجديدة اليوم على موعد مع سهرة غنائية من الطراز الأول في حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم، على مسرح العلمين بحضور جماهيري كبير، وتستعد البوابات لاستقبال الجمهور.

كما أكد أن الفنان محمد منير يواصل البروفات استعدادًا لحفله المقرر غدًا، مضيفًا: "ننتظر غدًا حفل الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعري في العلمين"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المفاجآت في الحفلات.

وتابع: "ننتظر أيضًا يوم السبت المقبل حفل الفنان تامر عاشور والفنانة إليسا".

وعن الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين الترفيهي، قال مراسل "إكسترا نيوز": "من يوم 3 إلى 5 أغسطس نشهد فعاليات سباق ترايثلون الذي يتضمن رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجات".

وأشار إلى أن سباق ترايثلون لاقى قبولًا كبيرًا من الشباب، وستكون هناك مشاركة واسعة من كل الفئات الموجودة في العلمين الجديدة.