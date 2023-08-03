الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

وزير الشباب يبحث عدد من ملفات العمل تطوير المنشآت الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا؛ لمناقشة عددًا من ملفات تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنية بالشأن.
تناول الاجتماع، مناقشة عدد من المشروعات التي كان بها معوقات وتم تذليلها، ومجموعة من الإنشاءات الشبابية والرياضية التي ستدخل افتتاحات رئاسية منها حمام سباحة رويال، نادي النادي شيراتون، حمام سباحة بالمركز الأوليمبي، المدن الشبابية بالمنيا والأقصر وأسوان، مركز شباب منفلوط، مركز الطب الرياضي بالسويس، مركز شباب الجزيرة ٢ بأكتوبر، معسكر القرش، بالإضافة إلي مناقشة خطة السادة النواب.
أكد الدكتور أشرف صبحي، على رصد كافة طلبات واحتياجات كافة المنشآت الشبابية والرياضية من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلي تطورت البنية الأساسية للدولة بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورت البنية الرياضية، وامتلاك خبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتحدث الوزير عن الطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر على مستوى تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية فى ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين.
 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استثمارية الخدمات الشبابية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والمواطنين القطاع الخاص المجتمع المدنى المتابعة الدورية

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